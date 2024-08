MotoGP | GP Silverstone: Marini pronto a tornare in sella alla RC213V

MotoGP GP Silverstone Repsol Honda – Al Sachsenring, prima della pausa estiva, Luca Marini ha guadagnato il primo punto della stagione, la prima con la Honda.

L’ex pilota della Ducati è ansioso di capire quale sia stato il lavoro fatto durante la pausa estiva dalla casa di Tokio per capire se c’è la reale possibilità di avvicinare la concorrenza. Così come i suoi colleghi scenderà domenica in pista con una livrea speciale per festeggiare i 75 anni del del Campionato del Mondo di Motociclismo

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP GraN Bretagna Silverstone Honda Repsol MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di tornare con il team a Silverstone, per vedere cosa è stato fatto durante la pausa estiva e qual è il piano per le prossime gare. Silverstone è una pista complessa, molto lunga con molte sezioni diverse, un buon modo per valutare progressi. Sarà speciale con il 75° anniversario, sono davvero emozionato di avere i colori che abbiamo progettato e spero che potremo fare una buona prestazione.”

