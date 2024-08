MotoGP | GP Silverstone, Bezzecchi: “Arrivano le mie piste preferite”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi spera di ritrovare a Silverstone lo smalto dei giorni migliori.

Il “Bez” sarà in pista così come tutti i suoi colleghi con una speciale livrea per la gara per onorare i 75 anni del Campionato del Mondo di Motociclismo.

Il prossimo pilota Aprilia è solamente 12esimo nella classifica iridata e non è ancora riuscito a trovare il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP 23 e le nuove coperture Michelin. Ecco cosa ha detto il #72 della squadra di Valentino Rossi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview Gp Silverstone MotoGP 2024

“Sono state tre settimane di break altrettanto impegnative, tra il bel viaggio a Bali e il WDW, ma il piacere di tornare a correre dopo lo stop estivo è sempre lo stesso. Mi sono riposato, ho cercato di recuperare energie, resettare per tornare ancora più motivato e affrontare al meglio questa seconda metà di stagione. Da adesso in poi arrivano tante tra le mie piste preferite del calendario. L’anno scorso qui sono stato davvero veloce, competitivo durante tutto il weekend e spero di ritrovare le stesse sensazioni alla guida. Non vedo l’ora di incontrare i fan inglesi e scoprire la livrea per la gara.”

