MotoGP | GP Silverstone, Di Giannantonio: “Possiamo essere tra i protagonisti”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio non vede l’ora di tornare in sella alla sua Ducati in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ottavo nella classifica generale, ha subito stabilito un buon feeling con la Desmosedici GP 23 e proverà ad essere protagonista anche a Silverstone, dove domenica tutti i piloti della MotoGP scenderanno in pista con una speciale livrea per celebrare i 75 anni del Motomondiale.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview Gp Silverstone MotoGP 2024

“Non vedo l’ora che arrivi venerdì mattina! Anche se già giovedì ci sarà una bella sorpresa con l’unveil della livrea celebrativa. Le vacanze fanno sempre bene, servono per ricaricare le batterie. Siamo stati per la prima volta a Bali con i colori del Pertamina Enduro, il benvenuto è stato pazzesco, così come al WDW. Abbiamo chiuso la prima parte della stagione con ottime sensazioni alla guida della Ducati: ripartiamo da qui, l’obiettivo è sempre chiaro. Continuiamo ad essere costanti, possiamo essere lì con i protagonisti.”

5/5 - (15 votes)