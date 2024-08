MotoGP | GP Silverstone Day 1, Espargarò: “La moto è più agile”

MotoGP GP Silverstone Aprilia Racing – Giornata positiva per Aleix Espargarò che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio d’Inghilterra in seconda posizione a soli 45 millesimi dal miglior tempo fatto segnare da Jorge Martin. Aleix è ancora dolorante alla mano destra infortunata durante il Gran Premio di Assen ma per questo weekend stringerà i denti.

Dichiarazioni Aleix Espargarò, Prove GP Silverstone

“Durante la pausa estiva ho avuto molto dolore, nessuno degli infortuni degli ultimi anni è stato paragonabile a questo. Dopo due settimane non c’erano progressi, ma l’ultima settimana è stata buona. Mi sembra che la nuova aerodinamica stia funzionando bene, la moto è più agile. Abbiamo dimostrato un buon passo, riuscendo a fare tanti giri con ottimi tempi. Su questa pista, la moto ed io, siamo andati sempre molto bene. Riesco ad avere un’ottima percorrenza, entro veloce in curva, e ci sono tante curve dove si usa la terza marcia, ed è proprio lì dove sono veramente forte”.