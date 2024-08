MotoGP | GP Silverstone Day 1, Quartararo: “Mi aspettavo di più dalla moto”

MotoGP GP Silverstone Monster Energy Yamaha – Nonostante le buone sensazioni riscontrate nel primo turno di libere, Fabio Quartararo ha concluso le Prove pomeridiane con il sedicesimo tempo. Il francese ha ammesso di essere molto lontano dal poter lottare per la Q2 ed ha aggiunto che si aspettava di più dai miglioramenti apportati sulla sua M1.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Silverstone Prove

“Siamo lontani dal Q2. Mi aspettavo molto di più dal miglioramento della moto che abbiamo portato in questo weekend di gara. Purtroppo non è andata come ci aspettavamo, dobbiamo analizzare e cercare di fare uno step per domani. Il feeling con la moto non è proprio eccezionale, quindi lavoreremo su questo e cercheremo di essere più vicini agli altri. Ad ogni modo, penso che sarebbe bello fare più giri e raccogliere più feedback per cercare di portare questa moto al suo limite assoluto”