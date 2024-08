Gp Silverstone: Mike Trimby nominato MotoGP Legend

MotoGP Mike Trimby – Mike Trimby è stato nominato a Silverstone MotoGP Legend, onorando una vita dedicata ai Gran Premi.

Trimby è fondatore e CEO di IRTA, scomparso nel 2023, diventa la prima leggenda inserita interamente grazie al suo lavoro fuori dalla pista.

Trimby è stato una delle figure più importanti nella storia del Motomondiale, svolgendo un ruolo fondamentale nel plasmare lo sport che la MotoGP è diventata.

Trimby ha iniziato la sua carriera come pilota e meccanico negli anni ’60, ma presto ha iniziato ad emergere come una figura chiave fuori pista e si è affermato come tale alla fine degli anni ’70. Nel 1982, i piloti chiesero ufficialmente a Trimby di agire come loro rappresentante, cosa ulteriormente formalizzata con la fondazione dell’International Road Racing Teams Association (IRTA) nel 1986, con Trimby al timone.

Sostenitrice dei piloti e delle squadre, l’IRTA è rimasta una parte fondamentale di questo sport. Gli enormi progressi compiuti in materia di sicurezza da quando l’organizzazione è stata fondata sono in gran parte dovuti al lavoro svolto da Trimby, sua moglie Irene e l’IRTA.

Il 1992 segna anche l’inizio della grande collaborazione tra la FIM, l’IRTA e Dorna Sports, che deve molto anche alle basi gettate dall’IRTA nel decennio precedente, dando voce a piloti e team.

Mike si aggiunge alla lista dei suoi compagni MotoGP Legends nella Hall of Fame: Giacomo Agostini, Hugh Anderson, Hans-Georg Anscheidt, Kork Ballington, Max Biaggi, Alex Crivillé, Mick Doohan, Stefan Dörflinger, Andrea Dovizioso, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Anton Mang, Jorge ‘Aspar’ Martinez, Angel Nieto, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Valentino Rossi, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Luigi Taveri, Carlo Ubbiali e Franco Uncini.

Tony Congram, parlando a nome di Irene (moglie di Mike), della famiglia di Mike e dell’IRTA, ha detto:

“Irene mi ha chiesto di dire qualche parola a nome suo e della famiglia Trimby. Grazie mille a tutti per essere qui oggi per assistere all’ingresso di Mike nelle Legends. Grazie, Carmelo, grazie mille per l’invito di Mike a questo club molto prestigioso, è incredibile che Mike e Carmelo, come hai detto, abbiano avuto un rapporto molto forte nel corso degli anni ed è una testimonianza della memoria di Mike che tu gli abbia chiesto di entrare a far parte delle Legends. È un momento di grande orgoglio, un onore per Irene avere il nome di Mike accanto a tutti questi incredibili piloti, passati e presenti, Irene è molto orgogliosa e lo sarebbe anche Mike. Come puoi immaginare è ancora un momento molto emozionante. A nome di Irene vorremmo ringraziarti per i tuoi messaggi, le tue e-mail e tutte le forme di comunicazione che Irene ha ricevuto da tutti voi e per le tue gentili parole e il tuo supporto in questo momento particolarmente triste. Di nuovo, grazie, Carmelo, e grazie di cuore a tutti, grazie.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports su Mike Trimby MotoGP Legend

“Questo è un momento molto speciale per me, perché Mike è il primo non pilota a far parte delle MotoGP Legends. Una delle ragioni principali per cui la MotoGP è come è adesso è Mike Trimby. L’ho incontrato molti molti anni fa per la prima volta quando rappresentava i piloti, anche prima dell’IRTA, ero il direttore del circuito di Jarama. Ricordo bene che arrivò su una moto da enduro e guardò il paddock e cose diverse e fece uno sforzo incredibile. A dire il vero, era considerato strano rappresentare i piloti e non era molto ben accetto dalle autorità del paddock. Mike continuò a farlo e più tardi, stava crescendo sempre di più e con la creazione dell’IRTA stava facendo di tutto per migliorare la cosa più importante, la sicurezza dei piloti. È stato fondamentale per questo e senza Mike Trimby sono assolutamente certo che non saremmo come siamo adesso. Più tardi, quando abbiamo iniziato nel 1991, firmando l’accordo tra IRTA, FIM, Dorna e Two Wheel Promotion, a dire il vero, Mike non era particolarmente felice in quel momento. Ma lavorando insieme abbiamo raggiunto ciò che abbiamo raggiunto in questo momento e per me è un momento molto emozionante, non solo come CEO di Dorna e rappresentante del campionato, ma siamo diventati ottimi amici. Sono stato molto felice di avere a che fare con lui, ha sempre avuto un tipico senso dell’umorismo britannico quando mi spiegava molte cose e, a dire il vero all’inizio è stato molto difficile capirci, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. È stato un momento molto emozionante quando ci ha lasciato l’anno scorso a Misano, è stato qualcosa di molto strano e ora con Irene penso che sia il momento giusto per mostrare a tutti quanto Mike Trimby fosse importante per noi. Sono estremamente felice di annunciarlo come una leggenda della MotoGP perché la MotoGP è come è adesso grazie a Mike Trimby.”