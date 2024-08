MotoGP | GP Silverstone, Bagnaia: “Si torna a fare sul serio”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – I piloti della MotoGP tornano in pista sullo storico tracciato britannico di Silverstone, teatro della decima tappa del Motomondiale 2024.

Un Gran Premio che in questa stagione sarà ancora più speciale, visto che nella gara di domenica moto e piloti vestiranno colori ispirati al passato per celebrare il settantacinquesimo anniversario del Campionato.

Le livree “vintage” verranno svelate in anteprima giovedì a partire dalle ore 14:00 locali con una diretta sul canale ufficiale YouTube di MotoGP.

Pecco Bagnaia arriva in Inghilterra da leader della classifica iridata e con ben quattro vittorie consecutive. Ecco cosa ha detto il neo-sposo e vincitore della Race of Champions del WDW.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“Le nostre vacanze sono terminate prima rispetto agli altri piloti. La settimana scorsa siamo stati a Misano per il World Ducati Week e abbiamo potuto sfidarci con la nuova Panigale V4 S. È stata una bella occasione per riprendere confidenza con la pista, ma soprattutto per incontrare i nostri tifosi provenienti da tutto il mondo. Dopo la Lenovo Race of Champions ora si torna a fare sul serio! In questa pausa mi sono anche riposato e ora sono pronto ad affrontare questa seconda parte di stagione che sarà sicuramente molto intesa ed impegnativa. Non vedo l’ora sia venerdì per riprendere da dove ci siamo interrotti.”

4.7/5 - (42 votes)