MotoGP | GP Silverstone, Vinales: “Sono carico dopo la pausa estiva”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Aprilia – Maverick Vinales è pronto ad affrontare al meglio la seconda parte della stagione, che inizierà a Silverstone, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il #12 dell’Aprilia vanta grandi numeri a Silverstone, dove ha vinto due volte: in Moto3 nel 2012 e in MotoGP nel 2016. Con Aprilia, ha ottenuto due podi: terzo nella sprint l’anno scorso e secondo in gara nel 2022.

Dichiarazioni Maverick Vinales Preview GP Gran Bretagna Silverstone Aprilia MotoGP 2024

“A Silverstone mi sono sempre sentito competitivo, correre qui, su un tracciato pieno di storia, è sempre bello. Sono carico dopo la pausa estiva, mi sono allenato e sono pronto per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Cercheremo di sfruttare appieno le potenzialità delle moto. Raúl guiderà per la prima volta in gara la RS-GP24. Sarà bello avere quattro moto del 2024 in pista e molto utile per raccogliere quanti più dati possibili.”

