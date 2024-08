MotoGP | GP Silverstone, Bastianini: “Daremo il massimo come sempre”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Enea Bastianini dopo tre settimane di stop non vede l’ora di tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 24 Factory e lo farà a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

La “Bestia”, che il prossimo anno sarà in sella alla KTM, vuole dare il massimo nella seconda parte della stagione. Attualmente è quarto in classifica a 56 punti dal leader Pecco Bagnaia. Così come i suoi colleghi domenica scenderà in pista con una livrea particolare per festeggiare i 75 anni del Motomondiale.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“Queste tre settimane di pausa ci volevano, ma ora ho davvero voglia di ritornare in pista per dare inizio a questa seconda parte della stagione. Nelle prime nove gare di questo Campionato siamo riusciti a crescere costantemente. Le prossime settimane saranno molto intense, ma correremo anche su piste sulle quali di solito mi trovo bene. Ora però dobbiamo concentrarci su Silverstone. Daremo il massimo come sempre e non vedo l’ora di scendere in pista con la carena speciale per ricordare il 75° Anniversario del Campionato.”

4.7/5 - (42 votes)