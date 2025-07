MotoGP | GP Germania Gara, Di Giannantonio: “Peccato per la caduta”

GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio di Germania, 11esima tappa della MotoGP 2025, con con una caduta.

Il pilota del VR46 Racing Team era secondo, quando nel corso del 18esimo giro ha sbagliato la staccata della prima curva, con la sua Ducati Desmosedici GP 25 che è finita nella ghiaia.

Un vero peccato per il pilota romano, il più veloce delle pre-qualifiche disputate sull’asciutto, performance che stava confermando anche in gara. Ai microfoni di Sky Sport ha ammesso l’errore scusandosi con la squadra.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“E’ stato un errore veramente piccolo, però un errore. In telemetria abbiamo visto che ho frenato 5 mt dopo del giro prima e quindi con 2 gradi in più, perché la stavo tenendo e poi si è chiusa. Stavamo andando fortissimo, ho fatto una super partenza, mi ero liberato anche un po’ del gruppo, avevamo fatto una bella battaglia con ‘Bez’ e volevo contenere il distacco con Marc (Marquez), non volevo perdere troppo. Volevo contenere “Bez” dietro che alla fine girava come me e quindi non c’era spazio per fare errori e purtroppo l’ho fatto. Peccato, Veramente. Non volevo arrivare a 20 secondi da Marc, poteva fare un errore, non lo so, cioè sei lì, ci provi, non vuoi perdere tempo. Quindi stavo stavo spingendo. Chiedo scusa alla squadra.”

