MotoGP | Domenicali e Dall’Igna commentano il rinnovo di Bagnaia con la Ducati

Rinnovo Ducati Bagnaia MotoGP 2024 – Il due volte iridato della MotoGP Pecco Bagnaia ha rinnovato il suo contratto con la Ducati.

Il pilota piemontese correrà con la “Rossa” a due ruota almeno fino al 2026 e in questa stagione proverà il tris iridato, cosa riuscita a pochissimi piloti.

Il titolo del 2022 è stato il secondo titolo mondiale piloti per Ducati, dopo quello conquistato da Casey Stoner nel 2007, 15 anni prima. Ecco cosa hanno detto il CEO di Ducati Claudio Domenicali e il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna.

Dichiarazioni Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding) Rinnovo Pecco Bagnaia

“Pecco è davvero il pilota perfetto per Ducati. Rappresenta al meglio i nostri valori, stile, eleganza, performance. Non solo è veloce, determinato, tenace in pista ma si distingue per eleganza ed educazione fuori dalla pista. Sono molto felice per questo rinnovo che sono certo che i Ducatisti di tutto il mondo accoglieranno con entusiasmo.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna (D.G. Ducati Corse) Rinnovo Pecco Bagnaia

“Siamo estremamente contenti di avere Bagnaia con noi anche per il 2025 e il 2026. Insieme abbiamo scritto una pagina di storia importante del Motociclismo: Pecco è stato il primo pilota italiano a vincere un titolo mondiale in MotoGP con una moto italiana, la nostra Desmosedici GP. Insieme abbiamo riportato a Bologna un titolo mondiale piloti che mancava da ben 15 anni e ci siamo riusciti di nuovo lo scorso anno. È un due volte Campione del Mondo e in più di un’occasione ha dimostrato di meritarsi davvero il numero 1 sul cupolino della sua moto. Oltre a questi risultati, Bagnaia continua a dimostrare di essere in perfetta sintonia con la sua moto e la sua squadra. Per tutte queste ragioni, era naturale per noi voler continuare con lui. Non vediamo perciò l’ora di iniziare anche questo nuovo capitolo insieme, fiduciosi di poter raggiungere altri traguardi importanti.”

