MotoGP | GP Qatar Gara, Bagnaia: “Ottimo lavoro di squadra”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha dominato il Gran Premio del Qatar, gara inaugurale della MotoGP 2024, disputata al Lusail International Circuit.

Il pilota della Ducati è stato autore di una grande partenza dalla seconda fila e in poche curve ha preso il comando della gara senza più lasciarlo fino alla bandiera a scacchi.

Per il #1 della “Rossa” a due ruote si tratta della 19esima vittoria in Top Class, 29esima in carriera. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Qatar MotoGP 2024

“La strategia era la stessa di ieri, ma oggi ho avuto un buon stacco della frizione poi ho guidato in maniera diversa gestendo la performance. Ieri avevo molto chattering, oggi ho guidato in maniera diversa e alla fine ha funzionato. La gara di ieri è servita per capire il problema e risolverlo nel warm up. Un’altra volta è stato fatto un ottimo lavoro di squadra. Ieri avevo troppe vibrazioni, oggi come provavano a venirmi sotto, riuscivo a riallungare. Il primo giro è stato studiato, dovevo sfruttare le gomme, era troppo importante. Ho fatto una bella partenza, poi ho visto un varco alla due e sono passato, ma avrei fatto comunque di tutto per chiudere in testa il primo giro. Ieri perdevo in frenata perchè ero in scia alla KTM, oggi con l’aria pulita era meglio.”

