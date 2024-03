MotoGP | GP Qatar Gara, Martin: “All’inizio sono stato troppo cauto”

MotoGP GP Qatar Ducati Pramac Team – Dopo la vittoria ottenuta nella Sprint Race del Qatar, Jorge Martin è andato a podio anche nella “gara” lunga della domenica.

Partito dalla pole position, ha subito perso la posizione da Bagnaia, ma ha poi battagliato per tutta la gara con Brad Binder, chiudendo alle spalle del sud-africano della KTM.

Anche oggi come nel finale della Sprint ha sofferto di chattering e questo insieme ad un primo giro troppo cauto non gli ha permesso di lottare per la vittoria. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Qatar MotoGP 2024

“Non sto guidando come mi piace, oggi è andata meglio di ieri, ma solo perchè ho guidato più piano rispetto alla Sprint. Sono contento del risultato complessivo, ma c’è ancora margine con la GP 24. All’inizio sono stato troppo cauto, Pecco (Bagnaia) mi ha subito passato e lì ho perso la gara. Pecco ha fatto un lavorone, ha fatto un bello step, ha fatto qualcosa di incredibile, mentre io devo trovare qualcosa. Ero partito bene, ma come detto sono stato troppo cauto, questo servirà da lezione. C’è comunque del margine e sia io che Pecco possiamo andare più forte con la GP 24.”

5/5 - (15 votes)