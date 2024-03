MotoGP | Gp Qatar Gara: domina Bagnaia, Binder chiude 2°, Martin a podio

MotoGP Gp Qatar Gara – Doveva essere la gara della gestione visto il consumo delle gomme nella Sprint Race e invece in Qatar nella gara “lunga ” della domenica abbiamo assistito ad un ritmo forsennato.

A dominare è stato Pecco Bagnaia, che partito dalla seconda fila (quinto tempo), ha avuto un grandissimo start, che lo ha portato subito in terza posizione, poi due sorpassi in poche curve, prima su Martin e poi su Binder per prendere il comando della gara.

Da lì non l’ha più lasciato, andando a vincere la 19esima gara in MotoGP, 29esima in carriera. Per la Ducati si tratta dell’88esima vittoria i MotoGP, decima consecutiva.

Sul secondo gradino del podio si è piazzato un coriaceo Brad Binder, che bissa il risultato della Sprint Race e che fino alla fine ha tenuto sotto pressione Bagnaia. Terzo al traguardo il vincitore della gara Sprint Jorge Martin, che non è mai stato in lizza per la vittoria.

Buona la gara di Marc Marquez, che alla prima gara “vera” con la Ducati ha chiuso quarto, dopo aver battagliato con un rookie di lusso, Pedro Acosta, che solo nel finale ha perso posizioni chiudendo nono, ma per gran parte della gara vicino al podio. Una gara che Acosta ricorderà a lungo e che gli servirà per capire meglio come gestire le gomme in MotoGP.

Tornando alla classifica dietro a Marc Marquez è arrivato Enea Bastianini, che proprio nel finale ha avuto la meglio sulla seconda Ducati del Gresini Racing, quella di Alex Marquez.

In Top Ten anche Fabio di Giannantonio che ha chiuso settimo davanti alla delusione della giornata, Aleix Espargarò. Così come nella Sprint il #41 dell’Aprilia ha perso posizioni in partenza, ma a differenza di ieri non è riuscito a tornare sotto ai primi.

Espargarò ha chiuso ottavo, davanti ad Acosta e al team-mate Maverick Vinales. Dopo ben 10 moto europee troviamo la prima giapponese, con Fabio Quartararo 11esimo e davanti alle Honda di Johann Zarco e Joan Mir.

Deludente la gara di Marco Bezzecchi, che ha chiuso 14esimo a quasi 20 secondi dalla vetta. Il “Bez” continua a non trovarsi con la versione 23 della Ducati e al momento non riesce a sfruttare i punti di forza della sua guida.

A punti anche Miguel Oliveira (Aprilia) quindicesimo e davanti ad Alex Rins (Yamaha), Augusto Fernandez (KTM GASGAS Tech3), Franco Morbidelli (Pramac Ducati) e Takaaki Nakagami (Honda LCR).

Gara da dimenticare per Luca Marini giunto al traguardo 20esimo a 42.422s dalla vetta. Un distacco disarmante, così come il distacco dal suo team-mate Mir, 24 secondi. Caduta per Jack Miller (KTM), che risalito in sella ha chiuso 21esimo.

La classifica Mondiale vede Bagnaia al comando con 31 punti contro i 29 di Binder, i 28 di Martin e i 18 di Marc Marquez. Bastianini è quinto con 15 punti, gli stessi di Aleix Espargarò.

