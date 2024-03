MotoGP | GP Qatar, Bezzecchi: ” Non sono ancora al 100% con la nuova moto”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non ha vissuto una grande pre-season, anche se proprio nei test del Qatar le cose erano migliorate.

Il pilota riminese è però pronto a scendere in pista per la prima gara della MotoGP 2024, che si disputerà proprio in terra qatariota, al Lusail International Circuit.

Il primo approccio con la Ducati Desmosedici GP 23 non era stato dei migliori, mancava feeling soprattutto in frenata, ma la situazione è poi migliorata, anche se il “Bez” non è ancora al 100%.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Sono davvero contento di tornare in pista per la prima gara della stagione, è sempre un’emozione particolare. Non è stata una pre season facilissima, ma abbiamo chiuso in crescendo proprio qui in Qatar e sono contento. Non sono ancora al 100% con la nuova moto, devo sicuramente adattare meglio il mio stile di guida e il mio feeling in frenata per poter essere competitivo come vorrei. Sono carico, ci lasciamo alle spalle una grandissima stagione e l’obiettivo è fare bene anche quest’anno.”

