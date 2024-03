MotoGP | GP Qatar Day 1, Bezzecchi: “Tutto rimandato a domani”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, con il 18esimo tempo.

Nonostante la posizione in classifica, passi in avanti per Marco, con un giro secco in 1:53.626 (2’08.648 con pista bagnata ndr). Continua il lavoro in sella alla Ducati Desmosedici GP per ridurre il gap dal gruppo dei più forti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Qatar MotoGP 2024

“Una giornata strana, tutto rimandato a domani! L’obiettivo è sempre l’accesso diretto alla Q2, centrato quello, il weekend può prendere un’altra strada. A livello di guida, sto lavorando sullo stesso aspetto: faccio fatica a fermare la moto, ho la sensazione di andare sempre largo, non sono perfetto. Abbiamo fatto qualche step, abbiamo una strada da seguire, ma anche io devo adattare la mia guida. Sul bagnato non è andata male, non c’era molta acqua in pista e qui, con il buio, non è facile capire dove sono le chiazze.”

5/5 - (15 votes)