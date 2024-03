MotoGP | GP Qatar, Bagnaia: “La competizione sarà alta”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia è pronto a difendere per il secondo anno consecutivo il titolo della MotoGP.

Il pilota piemontese scenderà in pista da venerdì per ribadire che il #1 sulla carena della sua Ducati Desmosedici non sta lì per caso, ma per merito.

Nei test svolti in Qatar, dove si disputerà anche la prima gara della MotoGP 2024, aveva stabilito il nuovo record della pista qatariota, mostrando un grande feeling con la nuova Desmosedici GP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Sono entusiasta di iniziare la mia quarta stagione insieme al Ducati Lenovo Team! Ripartiamo dal Qatar, su una pista che mi piace e dove abbiamo ottenuto dei bei risultati in passato. Nei test siamo stati competitivi sia sul passo gara che sul time attack. Sono riuscito a fare un gran tempo, ma c’erano anche le condizioni giuste. In gara sarà diverso: mi aspetto molti piloti veloci e la competizione sarà alta. In ogni caso siamo pronti e non vedo l’ora di scendere in pista venerdì pomeriggio.”

