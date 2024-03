MotoGP | GP Qatar, Bastianini: “Ci sono i presupposti per fare bene”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini dopo ottimi test invernali, è pronto a riscattare un 2023 da dimenticare sotto ogni punto di vista.

Gli infortuni di Portimao e Barcellona sono ormai un lontano ricordo e il #23 sa che per mantenere il posto accanto al confermato Pecco Bagnaia, dovrà partire forte sin da subito.

Questo weekend si corre il Gran Premio del Qatar (gara inaugurale della MotoGP2024, ndr) e sulla pista di Lusail il pilota riminese aveva vinto nel 2022, quando era in sella alla Ducati del Team Gresini.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Finalmente si torna in pista per la prima gara della stagione e sono contento di ripartire dal Qatar, dove ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP nel 2022. Negli ultimi test precampionato a Lusail siamo stati veloci e competitivi; perciò, i presupposti per fare bene ci sono. Ovviamente, durante il weekend del GP le condizioni saranno diverse dal test, perciò bisogna restare coi piedi per terra. Lavoreremo sodo fin dal primo turno per iniziare questo 2024 con il piede giusto.”

