MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Martin: “Sono tornate le vibrazioni”

MotoGP GP Portogallo Ducati Pramac Team – Jorge Martin dopo la vittoria ottenuta nella Sprint Race del Qatar e il podio nella “gara” lunga della domenica, ha chiuso terzo la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo.

Partito dalla prima fila ha subito perso qualche posizione e nelle fasi finali della gara ha subito l’attacco di Marc Marquez, che lo ha preceduto sul traguardo. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Portogallo MotoGP 2024

“Oggi dopo pochi giri sono tornate le vibrazioni ed ho sofferto molto. Peccato non essere riusciti a sorpassare Maverick (Vinales) mi sentivo più forte di lui in quel momento. Sono partito male e alla fine essere tra i primi tre con tutti questi problemi non è male. Maverick era molto veloce al T4 e anche in uscita dalla curve lente aveva molta trazione. Al penultimo giro ho fatto un errore e Marc (Marquez) si è avvicinato e non pensavo ci provasse lì alla curva cinque, ma sapevo che ci avrebbe provato.”

5/5 - (15 votes)