MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Bagnaia: “Ho fatto una cappella”

GP Portogallo MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia stava dominando la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, quando a quattro giri dalla fine ha fatto un errore che lo ha retrocesso in quarta posizione.

Il #1 della Ducati ha pagato l’alleggerimento della moto dovuto alla minor quantità di benzina e in un momento di distrazione ha perso il controllo della sua Desmosedici GP 24 andando lungo alla prima staccata dopo il traguardo.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport dove ha sottolineato come abbia fatto una “cappella”.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Portogallo MotoGP 2024

“Stavo gestendo tutto molto bene, era una gara simile a quella del Qatar in termini di feeling e gestione ma non ho fatto i conti con la benzina che si stava alleggerendo. Quando sono arrivato in quel punto ho perso il dietro, la moto si è messa a bandiera e per non cadere ho perso le posizioni. Poi ho guidato solo per portare la moto al traguardo. Ho fatto un errore di valutazione. La gara di domani sarà molto diversa con una gomma che mi piace di più. Purtroppo sono cose che capitano. Abbiamo migliorato il feeling tanto che dopo tanto tempo sono stato esplosivo nella Sprint, ma abbiamo il dietro un pò ballerino e su questo dovremo lavorare. Sono ‘incazzato” per la cappella che ho fatto, ma alla fine sono ancora in testa al Campionato.”

