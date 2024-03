MotoGP | Vinales vince la Sprint a Portimao: gli highlights [VIDEO]

MotoGP Sprint GP Portimao – Vi riportiamo i momenti più belli della Sprint valida per il Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Sprint Race adrenalinica a Portimao. Maverick Vinales si è aggiudicato la vittoria, precedendo Marc Marquez e Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia ha conquistato la leadership della gara al nono giro, complice un errore di Francesco Bagnaia che è andato lungo, ed è arrivato così fino al traguardo. Una nota di merito per lo spagnolo che ha ieri ha accusato malessere per un virus gastrointestinale.

Quarto posto per Bagnaia davanti alla KTM di Jack Miller e alla Ducati Factory di Enea Bastianini che questa mattina ha conquistato la pole ma alla partenza non ha attivato l’abbassatore e si è trovato in difficoltà. Il rookie Pedro Acosta ha conquistato la settima posizione, precedendo l’Aprilia di Aleix Espargarò. A chiudere la TOP 10 della classifica, troviamo la Yamaha di Fabio Quartararo e l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Appuntamento a domani con il Gran Premio di Portimao alle ore 16:00.