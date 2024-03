MotoGP | GP Portogallo Gara, Acosta: “Il sorpasso più bello? Quello su Bagnaia”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta è stato autore di una gara da incorniciare a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota della KTM Team GASGAS Tech3 ha guidato come un veterano, facendo diversi sorpassi tra cui quelli su Jack Miller, Brad Binder, Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Alla fine è arrivato il primo podio in MotoGP e parlando con Sky Sport, ha classificato quello su Bagnaia come più bello della gara.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Portogallo MotoGP 2024

“”Oggi ho provato a non fare cavolate (ha usato un termine più colorito, ndr) con le gomme come in Qatar. Ho passato Bagnaia prima che cadesse, ho provato ad essere più gentile con gli pneumatici e a copiare Pecco che non consuma troppo la gomma. Sono contentissimo, ma dobbiamo migliorare di più perchè alla fine scivolavamo moltissimo. Dobbiamo migliorare per arrivare meglio alla fine. Abbiamo consumato più gomma, ma dobbiamo capire anche perchè la Ducati gira meglio di noi, ma noi freniamo forte. Il sorpasso più gustoso? Quello su Pecco, dopo essere stato dietro di lui, al primo tentativo sono arrivato lungo, poi mi sono riagganciato e poi l’ho sorpassato. La KTM è migliorata tantissimo con Pol (Espargarò) e Dani (Pedrosa), stanno facendo un grandissimo lavoro. La partenza? Oggi è andata meglio, abbiamo utilizzato un altro setup per essere più precisi con il semaforo. Ho perso due posizioni ma ieri alla curva tre ero 15esimo.”