MotoGP | GP Portogallo Gara, Bastianini: “E’ stata una bella battaglia”

GP Portogallo MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini dopo il sesto posto nella Sprint Race del sabato, ha chiuso in seconda posizione il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Il #23 della “Rossa” a due ruote che partiva dalla pole non è riuscito a tenere la posizione e poi solo all’ultimo giro ha guadagnato la posizione su Maverick Vinales, quando si è rotto il cambio del pilota Aprilia. Ecco cosa ha detto la “Bestia” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Portogallo MotoGP 2024

“E’ bellissimo, cercavo il riscatto dopo la gara di ieri, è stata una bella battaglia, ci ho creduto fino alla fine, ma Martin ha spinto forte. Sono contento della seconda posizione, mentre non so cosa sia successo a Vinales. Purtroppo ad inizio gara ero un pò nervoso, ho fatto un errorino alla curva 5 e sono arrivato lungo. Jorge è stato perfetto per tutta la gara, non ha mai fatto errori, oggi era impossibile da battere. Avere Maverick (Vinales) davanti mi ha fatto soffrire, soprattutto al T4, se fossi stato davanti a lui avrei qualche opportunità in più, ma va bene così.”

