MotoGP | GP Portogallo, Bezzecchi: “Una delle piste più belle del calendario”

MotoGP GP Portogallo Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non ha ancora trovato il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP 23.

Non sono bastati i test invernali per risolvere i problemi in frenata e inserimento e anche in Qatar il #72 del VR46 Racing Team ha faticato, chiudendo lontano dalla vetta.

Ora arriva Portimao, una delle piste più apprezzate dai piloti e la speranza è tornare ad essere competitivi. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Portogallo MotoGP 2024

“Portimao è davvero una delle piste più belle del calendario. Complicata, impegnativa a livello fisico, ma allo stesso tempo molto divertente. L’anno scorso qui sono andato forte, quest’anno al momento stiamo facendo un po’ più fatica, ma sono contento dei progressi fatti durante il weekend di gara in Qatar. Con tutta la squadra continueremo a lavorare, soprattutto sulla frenata e l’inserimento. L’obiettivo è avvicinare il gruppo dei più veloci e divertirci su questo tracciato così particolare.”

