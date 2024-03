MotoGP | GP Portogallo Day 1, Bastianini: “Marc Marquez qui è il riferimento” [VIDEO]

GP Portogallo MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini è stato il più veloce nella prima giornata di prove del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento della MotoGP 2024.

Il #23 della Ducati è stato velocissimo nel time-attack, mentre deve ancora migliorare sul passo gara. La Ducati Desmosedici GP 24 si addice molto di più alla sua guida rispetto alla GP 23 e questo gli da molta fiducia.

Lo scorso anno si infortunò proprio nella gara Sprint portoghese e da lì la sua stagione fu tutta in salita, quest’anno è deciso a voltare pagina, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Portogallo MotoGP 2024

“Era un pò di tempo che non eravamo primi, non siamo partiti con il piede giusto ma poi siamo migliorati. Abbiamo riscontrato gli stessi problemi del Qatar e abbiamo iniziato a lavorarci. E’ andata molto bene con la gomma soft ma dobbiamo fare uno step con la media. Complessivamente è stata una buona giornata. Stamattina la pista era sporca ed ora non ho ancora visto i dati, ma la differenza l’ho fatta in ingresso e con questa moto mi trovo molto bene in questa fase. Marc (Marquez) sta guidando molto bene in uscita, il riferimento qua a Portimao è lui.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Forma Fisica e Nuova Ducati GP Portogallo MotoGP 2024

“Sono arrivato molto pronto ai test di Sepang e a quelli del Qatar. Fisicamente mi sento bene, ma anche la nuova moto mi ha aiutato molto, ho percorso molti giri e me la sono cucita addosso. Ad esempio il nuovo freno motore aiuta molto la mia guida, diciamo 50% la forma fisica e 50% la nuova moto.”





