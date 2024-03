MotoGP | GP Portogallo Day 1, Bagnaia: “Non sono preoccupato” [VIDEO]

GP Portogallo MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha vissuto una giornata difficile a Portimao e solo in extremis è riuscito ad agguantare l’accesso diretto in Q2.

Il Campione della Ducati non aveva grip al massimo angolo, sull’edge e questo lo ha penalizzato. Alla fine ne è venuto fuori e non si è detto troppo preoccupato. Ecco come ha spiegato a Sky Sport la sua giornata e di come domani cambierà “strada”.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Portogallo MotoGP 2024

“La GP24 ha bisogno di qualcosa di diverso in questa pista, abbiamo preso una direzione sbagliata, ma domani torneremo indietro. E’ stato importane rientrare nei dieci e sono contento perchè sappiamo che strada intraprendere e domani saremo veloci da subito. Sicuramente Enea (Bastianini, suo team-mate, ndr) ha fatto un bel lavoro. Qui non abbiamo fatto test e abbiamo preso due strade diverse e quella migliore era la sua. Domani scaricheremo l’anteriore e andremo meglio.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 Descrizione Pista GP Portogallo MotoGP 2024

“Questa pista ha curve velocissime da raccordare, saliscendi, mi sembra un mix tra il Mugello e il Sachsenring ed è gustosissima.”





