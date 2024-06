MotoGP | GP Mugello Sprint Race, Marini: “Honda bella da guidare, ma manca la performance”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Luca Marini ha parlato alla fine della Sprint Race del Mugello, gara che ha chiuso da buon ultimo a 25.587s dal vincitore Pecco Bagnaia.

Il pilota pesarese del Repsol Honda Team ha raccontato la sua difficile gara, la Honda al momento paga molto distacco dalla concorrenti, ma il #10 sapeva che “sposando” la causa giapponese avrebbe passato certi momenti. Per l’ex pilota Ducati anche un casco dalla livrea speciale.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“E’ stata una gara abbastanza deludente, pensavo di andare un pò meglio, la pista mi piace molto. Ieri eravamo partiti bene, ma poi abbiamo perso la strada. Per la Sprint Race siamo tornati all’assetto della FP1 e infatti giravamo più o meno uguale, ma gli altri hanno fatto un passo in avanti. Le altre moto sono su un altro livello rispetto a noi, dobbiamo lavorare, la nuova aerodinamica è sicuramente un passo in avanti ma ne servono altri. Mentalmente è difficile, soprattutto quando la Dorna rimanda in onda le gare dello scorso anno, quando ero davanti, mentre quest’anno non ti inquadrano neanche più. Sapevo che sarebbe stata dura, ma c’è un progetto più a lungo termine. Come ho detto anche ieri la moto è ‘bella’ da guidare, ma manca la performance.

Dichiarazioni Luca Marini Livrea Casco Sprint Race GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Il casco nasce da una collaborazione con uno streamer, Dario Ferracci di moonryde. Lo seguo da tanti anni e ci siamo visti lo scorso anno a Misano. Mi piaceva fare qualcosa con lui perchè oltre ad essere un bravo ragazzo sta facendo qualcosa di molto importante nel mondo del gaming italiano. Ha creato una bellissima community e sta facendo scoprire il mondo del gaming a 360 gradi, un mondo che mi piace molto. Stefano e Aldo di Drudi Design hanno fatto un bel lavoro, c’è la mia “M” e il suo logo e dietro le nostre caricature.”

