MotoGP | GP Mugello Sprint Race, Quartararo: “Queste cose possono succedere”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello.

La gara del pilota francese è durata solo pochi giri. Fino a quando Miguel Oliveira, in un tentativo di sorpasso ha steso i l#20 ponendo fine alla gara di entrambi.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Italia Mugello MotoGP 2024

“Dopo ho parlato un po’ con Miguel. Lui, ovviamente, ha frenato molto tardi, ha commesso un errore e siamo caduti insieme. Ma queste cose possono succedere. Non sono riuscito a raccogliere alcuna informazione per la Gara. Sfortunatamente non siamo riusciti ad entrare in Q2, ma il tempo sul giro in Q1 era abbastanza buono. Dobbiamo migliorare il nostro venerdì. Penso che stiamo facendo passi avanti. Naturalmente vogliamo molto di più, ma passo dopo passo ci stiamo arrivando. Vediamo cosa possiamo fare domani. Il nostro ritmo non è fantastico, è abbastanza buono, ma non ci aspettiamo grandi risultati. Come ho detto, stiamo andando nella direzione giusta, ma dobbiamo migliorare.”

