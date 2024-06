MotoGP | GP Mugello Sprint Race, Bastianini: “Questo incidente si poteva evitare”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello.

Dopo un’ottima partenza di gara, che lo aveva visto passare dalla sesta posizione dello schieramento al secondo posto, Bastianini è stato vittima di una caduta dopo un contatto con Jorge Martín ad inizio del terzo giro. Le traiettorie dei due piloti si sono incrociate a seguito di un tentativo di sorpasso da parte di Enea sul rivale.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Stavo facendo una bella gara. Quando ho visto che Jorge (Martín) era un po’ al limite, ho cercato di passarlo e quando siamo finiti un po’ larghi, lui si è infilato e c’è stato il contatto. Purtroppo la gara è finita presto ed è un peccato perché c’era il potenziale per far bene. Secondo me questo incidente si poteva evitare, ma l’importante è pensare a domani consci che abbiamo il passo per fare bene. Abbiamo tutto ciò che ci serve, però fino ad ora non siamo riusciti a concretizzare come avremmo potuto, speriamo quindi che la ruota giri a nostro favore”.

4.6/5 - (41 votes)