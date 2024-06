MotoGP | GP Mugello Gara, Di Giannantonio: “Felice, ma anche stanco”

MotoGP GP Italia Mugello Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio è stato autore di una bella rimonta al Mugello, settima gara della MotoGP 2024.

Dopo le difficili qualifiche del sabato, il pilota romano del VR46 Racing Team scattava dalla 14esima casella e da lì è iniziata la sua rimonta, che lo ha portato a tagliare il traguardo in settima posizione.

Domani giornata di test organizzati dall’IRTA, l’associazione dei Team, dove cercherà di migliorare il feeling con la Ducati Desmosedici GP 23, soprattutto nel time-attack.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Sono molto felice, ma anche stanco, ho spinto moltissimo e qui non è facile superare. Ci ho provato, sono contento, è stata una bella rimonta. Dimostriamo sempre di essere forti e veloci, le sensazioni sono positive. Da un lato, non è un anno facile, ma stiamo mostrando il nostro reale potenziale e questa è la cosa che mi rende più orgoglioso. Sono partito bene oggi, ma nel finale ho fatto uno step. Sono delicato alla guida, freno bene e ho una bella velocità in ingresso curva. Riesco a gestire le gomme, forse anche l’allenamento che faccio a casa, ma riesco a conservare extra energie nelle ultime fasi del GP. Godiamoci questa bella gara e torniamo al lavoro domani.”

5/5 - (15 votes)