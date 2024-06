MotoGP | GP Mugello Gara, Bezzecchi: “Vorrei tornare a lottare per il podio”

MotoGP GP Italia Mugello Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha avuto un weekend complicato al Mugello, pista dove si è corso il Gran Premio d’Italia 2024.

Il “Bez” che dopo qualifiche complicate scattava dalla 16esima posizione della griglia, è transitato 18esimo al primo giro ed ha chiuso la gara in 13esima posizione, a 20.346s dal vincitore Pecco Bagnaia.

Ecco cosa ha detto il #72 che domani nei test proverà a migliorare il feeling mai nato con la versione 23 della Ducati Desmosedici.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“E’ stata un’altra giornata complicata, da questa mattina avevo uno strano feeling con la frizione e poi non sono riuscito a partire bene come ieri sia nel warm up che nella partenza ‘vera’. E’ un qualcosa che ci accade spesso ma che non siamo ancora riusciti a risolvere. Non è stato un gran weekend, soffriamo di sottosterzo a centro curva, ci lavoreremo domani nel test. Non riesco a far curvare la moto, finisco subito la gomma davanti, poi qui e a Barcellona l’usura è molto severa e dove già lo pneumatico è sotto pressione, soffro tanto. In staccata da dritto sono forte e a anche in accelerazione vado bene, rispetto agli altri piloti Ducati perdo a centro curva.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Bilancio 1/3 Stagione Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Abbiamo lavorato tanto e siamo migliorati molto rispetto ai test in Malesia, dove soffrivo molto. A Jerez abbiamo fatto un bel podio, poi ho fatto due errori grossi a Le Mans e qui anche se abbiamo faccio fatica, siamo migliorati in certi aspetti. Bisogna sempre cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Aiuto Valentino Rossi Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Vale (Rossi) è stato molto tempo con me in questi giorni, non solo nel box ma anche fuori. Non mi da un consiglio in particolare, guardiamo insieme i dati, cerca di fare il possibile per aiutarmi, è come avere vicino un amico che ti strappa un un sorriso anche in momenti difficili. E’ una persona molto carismatica, ti trasmette il buon umore. Sicuramente mi da una mano, sarebbe bello ci fosse sempre ma ha le sue cose da fare. Vorrei tornato a lottare per il podio, penso di potermela giocare.”

