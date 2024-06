MotoGP | Ducati, Tardozzi: “Bagnaia e Bastianini ci hanno regalato un sogno” [VIDEO]

MotoGP GP Mugello – Oltre a Claudio Domenicali, anche Davide Tardozzi non ha nascosto il proprio entusiasmo per la doppietta conquistata dalla Ducati nell’ultimo Gran Premio d’Italia al Mugello, settimo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Il vulcanico Team Manager della Rossa, intervistato da Sky, ha elogiato il lavoro svolto dai ragazzi della squadra in Toscana, precisando come Pecco ed Enea abbiano regalato agli appassionati una giornata assolutamente indimenticabile e non solo per il modo in cui è arrivata. Un tassello importante che, in attesa di conoscere le decisioni sulle line-up 2025, dovrà spingere la compagine italiana a proseguire su questa strada per il prosieguo della stagione.

Bagnaia, ricordiamo, ha vinto la gara al Mugello davanti a Bastianini, Jorge Martin e Marc Marquez. Appuntamento tra un mese ad Assen per il Gran Premio dl’Olanda.