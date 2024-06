MotoGP | GP Mugello Gara, Marini: “Complimenti a Pecco e alla Ducati”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Luca Marini ha parlato della gara corsa al Mugello, settimo appuntamento della MotoGP 2024.

L’ex pilota della Ducati, ha chiuso penultimo (scattava dall’ultima casella, ndr) ma il ritmo a fine gara era buono, vicino alla Top Ten e questo fa ben sperare il pesarese, che ha anche parlato del possibile arrivo di Aleix Espargarò come tester e della vittoria di Pecco Bagnaia e della Ducati.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Penso che questa gara sia stata migliore rispetto a Barcellona, ​​negli ultimi sette giri mi sentivo bene e il mio ritmo era vicino a quello dei primi dieci. Sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare perché la distanza dal primo posto è eccessiva, ma ora stiamo lavorando nella direzione giusta. È un peccato non aver potuto offrire una prestazione migliore ai tifosi, ma sarà migliore in futuro. La nostra base adesso è abbastanza buona, dobbiamo continuare a lavorare sugli ultimi dettagli. I test di domani ci danno una buona occasione per sperimentare.”

Dichiarazioni Luca Marini Successo Bagnaia Ducati GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Non ho visto la gara, difficile farlo dai maxi-schermi (ride, ndr) ma la Ducati porta sempre qualcosa di speciale al Mugello, la loro gara di casa. Grande Pecco, la casa di Borgo Panigale tira sempre fuori l’asso dalla manica, qui vanno sempre il doppio, perchè vogliono vincere, complimenti a Pecco e alla Ducati.”

Dichiarazioni Luca Marini Possibile Arrivo Aleix Espargarò Come Tester Honda GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Non so se Aleix (Espargarò) arriverà, sarebbe perfetto, è un pilota d’esperienza, ha fatto tanti anni in Aprilia e ne conosce i segreti. Se verrà speriamo porti anche qualche foglio di nascosto che aiuti i nostri ingegneri (ride ndr), perchè alla fine il pilota da indicazioni ma la moto la fanno gli ingegneri.”

4.7/5 - (42 votes)