MotoGP | GP Misano Gara, Bastianini: “Mondiale? Ci credo più di prima”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini dopo il quarto posto della Sprint Race, è salito sul podio del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

La “Bestia” è stato uno dei pochi piloti a scegliere la gomma soft al posteriore e questo lo ha un pò penalizzato nel finale di gara, ma non ha potuto usare la media visto lo scarsissimo feeling avuto in prova.

Un podio nella gara di casa, gara corsa anche con qualche goccia di pioggia è sempre un buon viatico in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma nel weekend del 22 settembre sempre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Sapevo che partendo dalla terza fila avrei avuto qualche difficoltà a sorpassare. Ieri ho avuto un ottimo start, ho sperato in un altro miracolo, ma questa volta sono rimasto ‘intruppato’. Complessivamente è stata una buona gara, sono stato costretto ad usare la gomma soft perchè con la media non mi sono trovato per tutto il weekend. Non è stata la scelta migliore, ma come detto non mi sono trovato bene. Messa la gomma soft, il mio ritmo è calato di quasi un secondo, nel test (di domani, ndr) lavoreremo per capire perchè non siamo riusciti ad utilizzare la media come hanno fatto gli altri. Quando ha iniziato a piovere c’era una situazione molto difficile, la moto si muoveva molto e l’ho persa un paio di volte, quindi alla fine è andata bene. Mondiale? Ci credo più di prima, questo ‘giro’ abbiamo recuperato punti a Jorge (Martin) che ha fatto la scelta sbagliata (unico dei big a rientrare e prendere la moto equipaggiata con pneumatici rain, ndr), io più di così non potevo fare, ero al limite.”

“Le KTM sono sempre le moto che faccio più fatica a sorpassare. Hanno anche delle lacune che più avanti riferirò (ai tecnici della casa austriaca, visto che il prossimo anno sarà in sella alla RC16.”

