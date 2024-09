MotoGP | Gp Misano Gara, Acosta: “Nonostante la caduta dobbiamo essere contenti”

MotoGP Gp Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in 17esima posizione.

Pedro Acosta ha avuto una giornata impegnativa nella gara a Misano, iniziando con alte aspettative dopo un promettente sesto posto nella Tissot Sprint. Partito quinto, ha guadagnato rapidamente la quarta posizione, ma condizioni meteo incerte hanno complicato la strategia di gara. Dopo un tentativo di sorpasso fallito su Franco Morbidelli che ha danneggiato la sua moto, Acosta è caduto al quarto giro, perdendo molte posizioni.

Successivamente, ha optato per un cambio di moto con gomme da bagnato, ma la pioggia leggera ha reso la scelta inefficace e lo ha costretto a tornare ai box per le slick. Nonostante una breve rimonta, non ha recuperato significativamente, finendo la gara in diciassettesima posizione. Un’esperienza di gara da cui il giovane pilota può trarre importanti lezioni.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Misano MotoGP 2024

“Siamo partiti davvero bene, siamo stati molto veloci nei primi giri, ma ho colpito duramente Franco Morbidelli sul posteriore e ho perso un’ala. La moto era difficile da gestire, ma sono le gare. Poi siamo caduti, ma dobbiamo essere contenti nel complesso, perché siamo stati competitivi per tutto il weekend, e anche all’inizio della gara.”

4.9/5 - (8 votes)