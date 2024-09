MotoGP | GP Misano, Di Giannantonio: “Sarà durissima”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato al Red Bull Ring.

Il pilota romano del VR46 Racing Team è sofferente per la dislocazione alla spalla, ma più che motivato a fare bene davanti al pubblico italiano del Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ospita la 13esima tappa della MotoGP 2024.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Misano MotoGP 2024

“Sono passati solo due giorni dal GP di Aragon, ma sono state due giornate molto impegnative. Sto cercando di recuperare quante più energie possibili, stiamo facendo un gran lavoro in vista del GP di casa. Sarà durissima, un altro tracciato dalle frenate forti con tante sollecitazioni per il braccio. Non molliamo in ogni caso, diamo il 100% e sfruttiamo il supporto di tutti i tifosi che ci raggiungeranno in pista.”

