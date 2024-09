MotoGP | GP Misano, Bezzecchi: “Gara sempre speciale”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi abita a solo 25 km dalla pista di Misano, tracciato che questo weekend ospita la 13esima tappa della MotoGP 2024.

Gara di casa a tutti gli effetti per il #72 della Ducati, che dopo un inizio difficile con la Desmosedici GP 23 punta a chiudere in crescendo prima della lunga trasferta asiatica. Ecco cosa ha detto il “Bez”, 12esimo nella classifica generale con 82 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Misano MotoGP 2024

“Non posso negarlo, questa è una gara sempre speciale per me: vicino a casa, su un circuito dove ho girato da sempre, con gli amici, la famiglia, i tifosi. Sono abbastanza contento perché arriviamo da un periodo di crescita, le sensazioni sulla moto sono migliori, mi sento più a mio agio e stiamo facendo delle buone gare. Continuiamo cosi, sfruttiamo al massimo il supporto della gente e delle persone che saranno in pista per raccogliere quanto possibile.”

