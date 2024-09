MotoGP | Gp Misano, Acosta: “Abbiamo ritrovato la strada giusta”

MotoGP Gp Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta arriva al Misano World Circuit Marco Simoncelli dopo l’ottimo podio ottenuto nella gara di casa di Aragon.

Il rookie della KTM è quindi fiducioso e spera di proseguire su questa strada anche sul tracciato romagnolo, che vedrà impegnati i piloti non solo nel weekend ma anche nel test IRTA di lunedì e poi nel weekend del 22 settembre per il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Misano MotoGP 2024

“Arriviamo a Misano dopo un buon weekend ad Aragon. Sembra che abbiamo trovato la strada da seguire e cercheremo di mantenerla così anche questo weekend. Abbiamo studiato molto per cercare di capire cosa potevamo fare per tornare competitivi, e tornare al setup di inizio stagione ci ha aiutato. A volte si dice che fare un passo indietro significa farne due avanti e finora lo stiamo facendo. Misano è una pista che mi piace, e dove gireremo molto questo mese, quindi spero di entrare nel ritmo da questo venerdì, e di riuscire ad andare veloce per tutto il weekend. L’obiettivo principale è continuare in questa direzione e migliorare il biglietto diretto per la Q2, che è dove stiamo faticando di più.”

