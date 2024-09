MotoGP | Gp Misano Day 1, Marc Marquez: “Siamo soddisfatti”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez, reduce dalla vittoria di Aragon (la prima con la Ducati, ndr), ha iniziato bene il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

L’otto volte iridato ha ottenuto il secondo tempo alle spalle di Pecco Bagnaia e domani si candida come uno dei protagonisti. Il successo di Aragon gli ha dato una bella “spinta” e al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha sempre fatto grandi gare.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Misano MotoGP 2024

“Oggi siamo soddisfatti: abbiamo ritrovato le sensazioni che cercavo e i tempi sono arrivati. Ci manca qualocosina per essere competitivi al massimo, ma al momento mi vedo per una seconda fila e magari per giocarmi il podio. Dobbiamo migliorare nel terzo settore, quelle curve a destra come sempre non mi favoriscono, ma ci siamo.”

