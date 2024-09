MotoGP | GP Misano Day 1, Bastianini: “Bene con la gomma soft, spero di poterla utilizzare in gara”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in quinta posizione.

La “Bestia” in sella alla Ducati Desmosedici GP 24 Factory ha chiuso a 0.382s dalla vetta occupata dal team-mate Pecco Bagnaia e si candida come uno dei protagonisti anche per le qualifiche e la Sprint in programma domani. Ecco cosa ha detto al termine della giornata.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Essere in Q2 mi rende più tranquillo, mentre ad esempio ad Aragon ero dovuto passare dalla Q1. Cambiamo parecchie cose ma non bisogna adagiarsi troppo, sicuramente è una buona partenza. Con la gomma media al posteriore sia questa mattina che oggi pomeriggio ho faticato, non ho mai avuto grip al posteriore e prima di mettere la soft ero preoccupato. Una volta messa la soft è cambiato tutto, anche i riferimenti, le frenate, c’è stata più velocità e sembra durare abbastanza. Spero di poterla utilizzare anche in gara, non solo nella la Sprint, perchè con la media mi sono trovato veramente male. Sono tante le variabili, sicuramente con la media dobbiamo migliorare, mentre con la soft siamo a posto. Con l’anteriore invece mi sono sempre trovato bene.”

