MotoGP | GP Misano Day 1, Bezzecchi: “Giornata molto positiva”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Settimo posto nelle pre-qualifiche della gara di casa di Marco Bezzecchi, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il “Bez” ha subito avuto un buon feeling con la Ducati Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team e questo lo ha caricato per la sessione pomeridiana. Il grip di Misano lo soddisfa, ecco cosa ha detto a fine giornata.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 Gp Misano MotoGP 2024

“Una giornata molto positiva: sono partito subito bene nel primo turno, nonostante la posizione. Le sensazioni erano molto buone e questo mi ha caricato ulteriormente per il pomeriggio. Sono contento, continuiamo a lavorare per centrare domani le prime due file. Rispetto ad Aragon, qui mi trovo meglio a livello di grip. È tutto molto più equilibrato tra davanti e posteriore e soffro molto meno. Ci serve uno step nel finale di curva, ma sono soddisfatto e motivato a fare bene. Il pubblico mi ha davvero dato una marcia in più.”

