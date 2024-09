MotoGP | GP Misano Day 1, Bagnaia: “Avversari? Me la giocherò con Martin e Marc Marquez”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia ha iniziato nel migliore dei modi la gara di casa, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il tre volte iridato ha infatti ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche, andando a precedere i compagni di marca Marc Marquez, Jorge Martin, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini. Ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Siamo andati veramente forte, ho già abbassato il tempo della qualifica dello scorso anno. Questo fa bene sia alla mente che al corpo. A livello di dolore quest’anno è più facile rispetto ad un anno fa (la gara si corse subito dopo la dopo Barcellona, quando dopo una caduta avvenuta subito dopo il via, Binder gli passò sulla gamba, ndr) anche se si usano di più le spalle delle gambe. C’è ancora molto lavoro da fare, qui c’è un grip standard, mentre ad Aragon si girava sulla sabbia. Questa mattina siamo subito stati veloci, cosa che non accade in tutte le piste. La Pirelli (che usano da quest’anno in Moto2 e Moto3, ndr) è diversa dalla Dunlop e lascia più gomma e di conseguenza più grip. Purtroppo ad Aragon non sono mai stato a posto, ero sempre in difficoltà sono successe tutte le cose possibili, qui invece è andata come previsto e mi sono subito trovato bene. Avversari? Marc è andato subito forte e la vittoria di Aragon gli ha dato molta motivazione in una pista dove è stato sempre veloce. Credo che la lotta per la vittoria sarà tra noi tre, io Martin e Marquez, anche se Bastianini e Franco (Morbidelli) sono stati molto veloci. Vorrei comunque giocarmi la gara con Enea sia per il punteggio, sia perchè è bello quando siamo io e lui.”

