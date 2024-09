MotoGP | Gp Misano Day 1, Marini: “Godo ogni volta che entro in pista”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Day 1 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in 22esima posizione, a 1.703s dalla vetta occupata da Pecco Bagnaia.

Il #10 della Honda ha faticato così come tutti i suoi compagni di marca, ma nonostante le performance non arrivino, il pesarese rimane fiducioso. Al momento i test effettuati non servono a cercare la performance pura, ma a migliorare la Honda RC213V, la momento (secondo il cronometro, ndr) la moto più lenta del lotto.

Marini ha comunque sottolineato di essere fortunato a guidare la MotoGP, una moto incredibile e sottolineato che gode ogni volta che entra in pista. Certo, essere così indietro non aiuta, ma per l’ex pilota della Ducati si è soddisfatti solo quando si è nei pirmi tre.

Dichiarazioni Luca Marini GP Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“E’ stata una giornata abbastanza difficile, mi aspettavo di fare un pò meglio. Abbiamo anche provato delle cose programmate per il test di lunedì, ma abbiamo talmente tante cose da provare che non faremmo in tempo. Cerchiamo di portare avanti il lavoro, nelle pre-qualifiche ho provato una cosa che mi è piaciuta, ci aiuta nella costanza del posteriore. Durante la stagione tutti migliorano, non solo noi, ma il mio distacco dai primi è sempre diminuito, non è ancora sufficiente ma la moto si guida meglio e sta migliorando. C’è stato sviluppo nella guida, non ancora nella performance, serve il salto di qualità per poter lottare almeno per la Q2, un pò come ha fatto Quartararo (Yamaha) oggi. Stiamo facendo un buon lavoro e il test di lunedì sarà importante. Nomi aspettavo di più nonostante avessimo già provato qui, perchè al momento nel test si lavora per migliorare la moto e non si pensa al setting di quel determinato circuito. Nonostante la situazione, godo ogni volta che entro in pista, perchè la MotoGP è incredibile e siamo molto fortunati a poterla guidare, anche se quando guardi la classifica sei 17esimo. La verità è che non si è soddisfatti se non si è nei primi tre.”

