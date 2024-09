MotoGP | GP Misano, Bastianini: “Correre qui è sempre qualcosa di speciale”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini non vede l’ora di correre la gara di casa al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 13esima tappa della MotoGP 2024.

Il #23 della Ducati è motivato a fare bene davanti ai suoi tifosi, in una pista “amica”, dove aveva conquistato il primo podio in MotoGP, un terzo posto nell’edizione del Gran Premio del 2021.

Quinto ad Aragon nonostante, arriva a Misano con l’obiettivo di ritrovare buone sensazioni in sella alla sua Desmosedici GP. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Misano Ducati MotoGP 2024

“L’anno scorso ero stato costretto a saltare il Gran Premio a causa dell’infortunio; quindi, sono contento di poter scendere finalmente in pista a Misano. Correre qui è sempre qualcosa di speciale: sono cresciuto e abito a pochi chilometri dal circuito; perciò, è a tutti gli effetti la mia gara di casa. Rispetto alla settimana scorsa, penso che a Misano dovremmo ritrovare sensazioni migliori. In ogni caso, sarà importante riuscire ad essere veloci fin dal venerdì e fare poi una buona qualifica. Daremo il massimo e non vedo l’ora di correre davanti a tutti i nostri tifosi”

