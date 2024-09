MotoGP | Gp Misano 2 Sprint Race, Marc Marquez: “Cadute? Loro vanno più forte, vanno accettate”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha chiuso al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato non è riuscito a tenere il passo di Bagnaia, Martin e Bastianini ed ha sottolineato come al momento si rischia la caduta per stare con loro. Anche oggi due cadute per il #93 del Gresini Racing, una nelle FP2 e una in qualifica.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Bisogna accettare che loro vadano più veloci (Bagnaia e Martin, ndr), quando non lo accetti arrivano le cadute. Oggi saremmo arrivati comunque quarti, qualsiasi posizioni di partenza avessi, anche la prima. Ci sono due piloti che questo fine settimana stanno facendo la differenza e in gara arriva anche Bastianini. Quando la gomma inizia a calare vado più o meno come loro. Quando la gomma è completamente nuova soffro di più e perdo di più. Dobbiamo migliorare nelle Q2 che sono il punto debole per poter partire più avanti. In gara invece la differenza l’hanno fatta nelle curve veloci.”

Dichiarazioni Marc Marquez Previsioni Gara “Lunga” Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“In gara Utilizzerò la gomma media, quella morbida, cala un pò a sinistra e diventa più instabile. Molto dipenderà dalla partenza.”

4.5/5 - (8 votes)