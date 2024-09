MotoGP | Lin Jarvis conferma il passaggio della Yamaha al motore V4

Yamaha MotoGP Motore V4 – Il Managing Director Team Manager del Monster Yamaha MotoGP Lin Jarvis ha confermato che la casa giapponese sta sviluppando un propulsore V4.

La YZR- M1 dopo l’uscita della Suzuki, è rimasta l’unica moto ad utilizzare il quattro cilindri in linea, ma viste le performance della concorrenza, i giapponesi hanno deciso di lasciare la propria filosofia per “sposarne” una nuova.

Lo sviluppo dell’aerodinamica ha cambiato radicalmente il modo di guidare una MotoGP, da qui l’esigenza di passare al V4.

Dichiarazioni Lin Jarvis Motore V4 Yamaha

“Per quanto riguarda le voci sul V4 che abbiamo letto di recente sui media: è vero – ha detto al sito ufficiale della MotoGP – posso confermare che siamo impegnati nello sviluppo di un propulsore V4.È qualcosa che risale a un po’ di tempo fa. Quando la Suzuki era ancora qui c’erano due costruttori che correvano con il quattro cilindri in linea e ovviamente gli altri concorrenti correvano con la V. Negli ultimi anni abbiamo visto molti, molti sviluppi tecnici in questo sport e ovviamente Suzuki è uscita allo scoperto, quindi siamo stati l’unico produttore rimasto con il quattro cilindri in linea e il quattro cilindri in linea, a nostro avviso, ha ancora molte capacità da sviluppare e migliorare. Ma quando tutti i tuoi concorrenti utilizzano i V4, e ora che guardiamo ai nuovi regolamenti del 2027, è importante per noi comprendere appieno il potenziale di un V4 rispetto al quattro cilindri in linea. Sulla base di ciò, qualche tempo fa abbiamo preso la decisione di avviare il progetto. Non posso descrivere esattamente a che punto siamo, ma siamo in linea con la nostra pianificazione e il motore è progettato. “Il motore è già in fase di test al banco. Non l’abbiamo ancora fatto girare sulla moto, non è il momento giusto per farlo. Quando sarà più veloce del quattro cilindri in linea, allora lo introdurremo. Una delle nostre intenzioni è quella di anticipare e guardare e verificare di che tipo di motore abbiamo bisogno per il 2027 (quando ci sarà il cambio di regolamento con la cilindrata ridotta a 850cc, ndr). Al momento il 2027 è troppo lontano per noi, quindi dobbiamo iniziare ora, abbiamo bisogno di fare esperienza e non so quando lo vedrete correre. Forse a metà del prossimo anno potreste vederlo in pista. Abbiamo molto lavoro davanti a noi, ma penso che con due squadre forti, con due piloti forti, oltre a molti ingegneri molto bravi che lavorano per noi, possiamo farcela a tornare davanti.”

