MotoGP | GP Misano 2 Gara, Martin: “Non mi aspettavo di essere buttato fuori pista”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano Ducati Pramac – E’ uno Jorge Martin polemico quello che ha parlato al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Al madrileno della Ducati non è andato giù il sorpasso subito all’ultimo giro da Enea Bastianini, che poi è andato a vincere la gara.

Secondo Martin quel sorpasso meritava una penalità per il riminese, che secondo il #89 lo avrebbe spinto fuori pista. Ecco cosa ha detto “Martinator” che si è scusato per il gesto dell’ombrello fatto durante il giro d’onore.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Non mi aspettavo di finire così la gara dopo aver condotto per tanti giri. Essere stato buttato fuori pista non è quello che mi aspettavo, ma è quello che è, quindi non c’è molto da commentare. Alla fine è arrivata una seconda posizione ma penso di essere stato più forte oggi. Penso che insieme a Pecco (Bagnaia) sono stato il più forte del weekend. Ovviamente volevo vincere, mi fa male non aver vinto, ma l’importante è che sono stato in testa per 26 giri, che ho fatto un’ottima partenza e che il passo era molto buono. Non vedo l’ora che inizi il tour asiatico, sono tutte piste che mi piacciono, soprattutto l’Indonesia, dove sono riuscito a vincere nella Sprint dello scorso anno. Non vedo l’ora.”

Dichiarazioni Jorge Martin Gesto Ombrello Sorpasso Subito da Bastianini Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Non sono contento del sorpasso di Enea, ma è quello che è, ma non mi è piaciuto come ho reagito. Quel gesto non era appropriato. Mi scuso del mio gesto fatto a caldo, ma credo ancora che non sia stato un sorpasso giusto.”

Ricordiamo che grazie alla caduta di Bagnaia, lo spagnolo si porta a + 24 sul piemontese.

