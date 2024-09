MotoGP | GP Misano 2 Gara, Bezzecchi: “Siamo in crescendo, sono contento”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romanda a Misano in quarta posizione.

Il “Bez” che scattava dalla sesta casella della griglia ha corso una buona gara dicendosi soddisfatto, anche se il podio gli è sfuggito per poco più di un secondo.

Il pilota del VR46 Racing Team è stato l’unico a “giocarsi” l’azzardo della gomma soft al posteriore, scelta rivelatasi per lui azzeccata.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Siamo in crescendo, sono contento, adesso arrivano le gare asiatiche su piste che mi piacciono molto, praticamente tutte le mie piste preferite. Spero di riuscire a casa un altro podio. Il bilancio dei due weekend a Misano è abbastanza positivo, forse in questo è andata un pò meglio perchè sono stato veloce anche nella Sprint. Ho fatto una buona partenza, anche le prime curve sono andate bene, poi ho sbagliato la sei, è tutto il weekend che non mi viene bene. Mi ha passato Marc Marquez, ma questo mi ha permesso seguendolo di guadagnare. Stavamo riprendendo Acosta che poi è caduto. L’obiettivo da qui in poi è almeno fare un altro podio.”

