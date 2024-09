MotoGP | GP Misano 2 Gara Mir: “Per la prima volta ho potuto davvero spingere”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano, in 11esima posizione.

Dopo una buona partenza, lo spagnolo è finito fori pista alla prima curva ed è stato costretto a rimontare dal fondo. Con la fiducia rafforzata dalle regolazioni notturne dell’assetto, Mir ha recuperato diverse posizioni. I suoi tempi sul giro nella seconda metà della gara sono stati particolarmente impressionanti poiché il #36 rispecchiava la velocità di quelli nella top ten. Il risultato rimette Mir in pista dopo aver preso solo due punti in sette round. Una gradita spinta di fiducia, il due volte campione del mondo è determinato a continuare con questo livello di prestazioni mentre il campionato inizia la sua fase in Asia.

Dichiarazioni Jona Mir GP Emilia Romagna Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Una gara davvero bella, la prima volta che ho potuto davvero spingere e guidare e divertirmi in sella alla moto. Ho fatto una buona partenza, ma poi Raul è stato abbastanza ottimista nelle curve iniziali, quindi sono andato largo e sono sceso all’ultimo posto. Poi ho abbassato la testa e ho iniziato a sorpassare, soprattutto nella seconda metà della gara sono stato davvero soddisfatto della mia prestazione. Non solo per i sorpassi, ma anche per i tempi sul giro che erano gli stessi dei ragazzi nella top ten. L’11° è un buon risultato da dove veniamo ed è davvero bello vedere miglioramenti nel corso del weekend. Devo anche ringraziare il mio team per il lavoro svolto questo weekend, il mio primo a Misano, hanno fatto un buon lavoro per migliorare il feeling durante la notte. È incoraggiante e ci dà una spinta mentre ci dirigiamo verso l’Asia”.

4.7/5 - (43 votes)