SBK | Gp Cremona Day 1, Bautista: “Sono contento sia per il lavoro che abbiamo fatto che per le sensazioni”

Superbike Italia Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Italia a Cremona con il sesto tempo.

Alvaro Bautista entra in pista in FP1 con le gomme rain per testare le sue condizioni ed al termine della sessione viene dichiarato “Fit to Race” dallo staff medico. Nel pomeriggio il pilota spagnolo lavora sia sul set up che sulle gomme migliorandosi giro dopo giro per chiudere sesto con il tempo di 1’30.020.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia Superbike 2024

“Sono contento sia per il lavoro che abbiamo fatto che per le sensazioni che ho provato guidando la moto. Era per me molto importante capire come potesse reagire il mio corpo dopo l’infortunio di Magny-Cours ed il feeling, giro dopo giro, è cresciuto costantemente. Sono fiducioso di poter fare ancora meglio domani”.

